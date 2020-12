GF Vip: cede la Gregoraci, la reazione di Briatore ai rumors

Rientrato da Dubai, dove si trovava con il figlio Nathan Falco, Flavio Briatore si è pubblicamente impegnato in una raccolta a sostegno della comunità di Bitti, centro del nuorese letteralmente travolto dall’acqua e dal fango. Un impegno che ha palesato dopo la pubblicazione di una pagina su gofundme.com, “Billionaire per Emergenza Bitti” e con un video sul proprio profilo Instagram per sensibilizzare su quanto accaduto in Sardegna. Il tutto mentre l’attenzione mediatica era concentrata sulla intricata relazione tra lui e la sua ex moglie, Elisabetta Gregoraci, sempre più isolata e insofferente all’interno della casa del Grande Fratello Vip, a Cinecittà. Una scelta verso cui l’insofferenza di Briatore non è che aumentata, nel susseguirsi degli eventi e nel crescendo del percorso televisivo.

GF Vip: la decisione di Elisabetta Gregoraci, sempre più sola

E così, in attesa di comprendere se e quando uscirà dalla porta rossa Elisabetta Gregoraci (meno convinta di Francesco Oppini, ma combattuta per via del desiderio di riabbracciare e trascorrere il Natale con suo figlio), Briatore si è impegnato in una serie di annunci.

Scansati i consueti retroscena sull’insofferenza per quanto emerso nel corso della permanenza all’interno del reality show da parte dell’ex moglie, Briatore si è dedicato alle sue attività. Riprese le redini a Dubai del suo Billionaire che ha voluto riconvertire alla luce delle nuove normative vigenti e nel pieno della pandemia, l’imprenditore ed ex manager di Formula 1 ha deciso di anticipare una nuova apertura.

Flavio Briatore, nuova apertura a Londra

A Londra, infatti, verrà presto inaugurato un nuovo ristorante nonostante quanto stia avvenendo in questa seconda ondata, anche in Gran Bretagna.

“Crazy Pizza. Continuiamo a crescere e a puntare sul nostro nuovo marchio.

Dopo Marylebone e Monte Carlo, una nuova apertura tra 30 giorni: Crazy Pizza Knightsbridge, una prestigiosa location in Hans Crescent, di fronte ad Harrods!

💪💪”, il suo post su Instagram a 24 ore dal ricordo dell’amico Henri Chenot, suo caro amico.

L’uscita imminente dalla casa di Elisabetta avverrà in questo scenario, di liti e lettere e turbamenti e con contratti da rivedere, tra ex compagni che rivendicano ruoli e sentimenti e forse nuovi amori, appena nati.

Le pressioni su Elisabetta Gregoraci

Nella bolla (lo è davvero?) del GF Vip, la Gregoraci ha sperimentato la rivalità malsana e lo schieramento in gruppi. L’isolamento più vero, distante anche dal presunto affetto del confidente Pierpaolo Pretelli. Varcare la soglia di quella porta per essere scaraventata nello studio e nelle complicazioni, componenti di questa storia annosa e turbolenta, costringerà Elisabetta a misurarsi con il sospeso che l’attende all’uscita.

E l’inesorabile riaccendersi delle luci dei riflettori di questa narrazione televisiva su quanto emerso nel flusso di coscienza del real time, il montaggio dei talk show e del vortice proveniente dal passato irrisolto. E un futuro che non la riavvicinerà a Briatore, che sia vero o meno il secondo tentativo di nozze e se si manifesterà l’intenzione di rivedere quel famigerato accordo post separazione, su cui lo stesso Alfonso Signorini l’ha interrogata.

VIRGILIO SPORT | 04-12-2020 16:06