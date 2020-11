GF Vip, Oppini non trattiene le lacrime: messaggio ai genitori

Francesco Oppini, che di mestiere fa il venditore di auto alternando questa attività a quella di commentatore sportivo, ha palesato i propri obiettivi con estrema trasparenza nel corso di questa edizione molto intensa del Grande Fratello Vip. Francesco, con altrettanta immediatezza, non ha mai nascosto le sue perplessità, i dolori che hanno segnato la sua vita e i progetti che ha maturato e condiviso anche con i suoi genitori, Franco Oppini e Alba Parietti. Figure presenti e importanti, ma non esposte allo stesso modo, con la medesima costanza.

Il video di papà Franco per Francesco Oppini

Così quando è stato papà Franco, indimenticabile attore di una sobria e allegra e scanzonata comicità come quella de I gatti di vicolo Miracoli, a esternare le proprie emozioni, Francesco si è sciolto in un pianto liberatorio.

“Ciao Francesco, mi manchi davvero tantissimo. Ti ho guardato in televisione e ho scoperto che hai una profondità e una tenacia che non sospettavo”. Dopo mamma Alba, che ha difeso e sostenuto dalle prime battute suo figlio rivolgendogli però anche a un duro rimprovero a distanza quando Oppini si è reso responsabile di frasi sessiste e molto ambigue, anche l’ex marito e padre di Francesco si è esposto con un video toccante.

“Mio padre è più nell’ombra rispetto a mia mamma, lui è diverso, è più come me. Alcune volte mi emoziono troppo nell’esternare i miei sentimenti e a voce non riesco a dirgli ti amo o ti voglio bene”. Emozioni vivide, ma che esternare comporta una maturità di gestione non sempre possibile quando prendono il sopravvento.

La linea della vita di Oppini: il ricordo di Luana e dell’incidente di mamma Alba

Così era stato durante il suo racconto della linea della vita, che aveva fatto ripercorrere a Francesco la perdita della sua fidanzata Luana e il terribile incidente di mamma Alba in autostrada, con il compagno di allora Giuseppe Lanza di Scalea, purtroppo scomparso di recente.

Le parole di Francesco dedicate ai suoi genitori

“Sono molto arrabbiato con me stesso – ha detto Oppini -. Mi domando spesso perché avevo bisogno di entrare qua per ragionare su certe cose. Loro due non fanno un mestiere comune. Sai che loro erano spesso via di casa quando ero piccolo. Poi le cose diventano un’abitudine: vedersi poco, parlare poco. Così non deve essere. A 70 anni mio padre deve capire, esattamente come mia madre, che può contare su di me per ogni cosa. Quando uscirà di qua voglio frequentarli di più. Non si possono dare per scontato certe cose. Il tempo è la cosa più preziosa che c’è”.

Una promessa per i suoi genitori e anche per Cristina, la sua compagna verso cui ha manifestato un amore e una stima profondi in questi mesi di lontananza e di riflessione.

VIRGILIO SPORT | 24-11-2020 13:38