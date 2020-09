GF Vip, l'ingresso dello juventino Francesco Oppini:la sua storia

Per Francesco Oppini è tempo di entrare nella casa di Grande Fratello Vip, dopo anni di telecronache e passaggi televisi tra i più svariati, in un passato remoto anche per i suoi soli 38 anni. Francesco, infatti, è l’unico figlio di Alba Parietti, celebre conduttrice televisiva, e Franco Oppini, attore e musicista dei Gatti di Vicolo Miracoli con Umberto Smaila, Jerry Calà e Nini Salerno. Due genitori inarrivabili, con peculiarità diverse e complementari a livello artistico, e che con la cifra che li caratterizza hanno contribuito a inserirsi nella storia della televisione generalista. E che lo hanno coinvolto, sebbene di riflesso, nel loro successo.

Francesco Oppini e la passione per i motori

Eppure Francesco non sembrava molto attratto né dalla tv, né dal mondo dello spettacolo. Almeno a principio. Giovanissimo, conclusi gli studi, si diletta come venditore di auto assecondando la propria passione nei riguardi dei motori e lavorando ormai da molti anni nel settore. Poi, un’altra passione prende il via, complici certi incroci propizi e interessanti, che lo portano a ricoprire il ruolo di opinionista e poi di commentatore e telecronista in qualità di tifoso juventino.

L’approdo di Francesco Oppini in televisione come commentatore tifoso

Così a 7Gold, Oppini trova il suo posto e conquista un pubblico sempre più vasto, consolidando una notorietà propria, uno spazio tutto suo.

Il sostegno di mamma Alba Parietti

A sostenerlo, come madre e testimone dei suoi passi, la guida ferma di Alba Parietti affiancata dalla sua compagna, Cristina, che spesso si mostra con lui sui social e che ha costruito con la conduttrice un ottimo rapporto, stando a quanto riportato dalla stessa Alba su Instagram. E che sigilla la loro unione, in vista di questa separazione.

VIRGILIO SPORT | 14-09-2020 18:39