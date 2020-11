GF Vip, l'involuzione di Francesco Oppini: post di Alba Parietti

Francesco Oppini ha espresso quei giudizi che Guenda Goria, completamente isolata nella sua battaglia, ha stigmatizzato quando è stato il momento di esprimersi sulle frasi sessiste che Mario Balotelli ha rivolto a Dayane Mello. Il conduttore e opinionista sportivo è scivolato in due espressioni offensive e altrettanto sessiste, venendo censurati da Alfonso Signorini in diretta per quanto detto a Dayane Mello e Flavio Vento.

Frasi per cui Salvo Veneziano è stato sbattuto fuori e a ragione dall’edizione del GF Vip, quando si era permesso di lasciarsi andare a commenti terribili su Elisa De Panicis.

I fatti: le frasi offensive e sessisti pronunciate da Francesco Oppini

Oppini è stato rimproverato nel corso della quindicesima puntata del “Grande Fratello Vip” per le sue frasi su Dayane e la Vento. Parole inaccettabili e che avrebbero richiesto una squalifica, mentre per il figlio di Alba Parietti, che aveva manifestato grande sensibilità, si è liquidata la questione con delle scuse. “Siamo sinceri, abbiamo pensato anche di squalificarti – ha spiegato Signorini – ma conoscendoti e sapendo il rapporto che hai con le donne e la tua fidanzata abbiamo deciso di darti una seconda possibilità”.

L’intervento di Alba Parietti sul figlio Francesco Oppini su Instagram

Dalla sua Oppini ha ammesso gli errori commessi e ha cercato di scusarsi: “A risentire le mie parole mi faccio schifo – ha detto – chiedo scusa, sono indifendibile”. A inorridire sui social la stessa mamma di Francesco, Alba Parietti, che per prima ha sottolineato la gravità di certe affermazioni e l’assoluta necessità di scuse pubbliche da parte del figlio, per quanto rivolto a Dayane e a Flavia.

“Se Francesco ha fatto realmente battute (venute male) e ha offeso due signore per il gusto della battuta conviviale, non importa quale fosse il contesto, perché sono frasi che non si dicono e offendono le donne in generale e toccano temi su cui non si deve permettere mai di scherzare. Deve chiedere scusa senza tante giustificazioni, che ce ne siano state o no è totalmente irrilevante. Si deve chiede sempre scusa se si offende la sensibilità di qualcuno e una categoria di persone troppo spesso vessate”.

La conduttrice ha ribadito che sia il contesto sia i toni non costituiscono alibi per contenuti simili, anche se prodotti da commenti pronunciato da suo figlio. Aspetto che, contrariamente a certe riflessioni vagamente provocatorie, non intendono altro che l’intento educativo (lodevole) che si vuole perseguire comunque. Anche se i figli non sono più bambini, anche se in un secondo livello di realtà come la casa del GF.

VIRGILIO SPORT | 03-11-2020 12:29