GF Vip, Guenda Goria solleva un tema scomodo: lite con Enock

L’esternazione di Guenda Goria, in una cena conviviale che nulla lasciava presagire, ha vomitato l’insofferenza personale rispetto alla frase sessista pronunciata da Mario Balotelli all’indirizzo di Dayane Mello.

Gueda Goria scatena la reazione di Enock sulla frase sessista di Balotelli

“L’altra sera, perdonami Enock, è stata da tuo fratello una frase che ha urtato molto la mia sensibilità di donna”, ha esordito a cena Guenda Goria che si è sentita nella condizione di condividere le sue riflessioni e la sua percezione sull’accaduto dopo che il gioco padroni e maggiordomi è stato interrotto per non urtare la sensibilità di quanti seguono il GF Vip.

“Era giusto interrompere il gioco se urtava la sensibilità di qualcuno però passano delle frasi molto pesanti e nessuno dice niente. Io ho trovato orrenda la frase di Mario a Dayane, io ho fatto finta di non sentirla però tu Enock ti potevi dissociare da tuo fratello”. La reazione è stata immediata: “Ma che vuoi?! Perché tiri fuori quella cosa ora? Vuoi buttare me*** su di me, lo sapevo!”.

La contessa Patrizia de Blanck si è schierata con Enock, secondo lei tirato in mezzo ingiustamente per una frase pronunciata dal fratello. Guenda ha conservato la calma, nonostante gli insulti nella convinzione di sottolineare quanto sia opportuno affrontare e dissociarsi la tematica in questione: “Non capisco perché non ci può essere confronto. Io ho solo detto che se si urtava la sensibilità delle persone con quel gioco, allora valeva anche per una battutaccia del genere”.

Dopo un passaggio in confessionale, il fratello ex calciatore di Balo è tonato a difendersi: “Ma chi cavolo ti credi di essere? Cosa vuoi tirare fuori? Cosa? Perché non lo hai detto venerdì? Sei stata la prima a venire a salutare Mario al vetro. Non l’ho detta io quella cosa, perché lo chiedi a me? Chiedilo a lui! Si è scusato, basta. Ok che è un gioco ma c’è un limite. Io non sono stupido, non ti approfittare che mi vedi buono, lo hai fatto apposta! Non devi fare queste dinamiche con me, mi fanno inca**are”.

Tema importante per le donne: la posizione di Guenda Goria

Dayane ha preso le parti di Barwuah: “Se non mi sono offesa io perché devi farlo tu? Mario e io abbiamo una certa confidenza. Il boss Signorini ha fatto quello che ha fatto. Ha chiesto scusa, basta!”. Guenda ha saputo mantenere la calma, ma altrettanto ferma nel ribadire l’importanza della tematica e di quanto possa essere rilevante per le donne. Alla Goria sarebbe bastato, a suo dire, che Enock si dissociasse subito da Balotelli e da quella frase sessista per cui l’attaccante si è scusato, a modo suo sui social.

Una cena che non ha lasciato indifferenti neanche i telespettatori che sui social hanno espresso la loro posizione rispetto a questo episodio che, nella sua portata, non è stato ritenuto chiuso né da Guenda Goria, nè da chi seguiva.

L’intervento di Mario Balotelli

Indirettamente causa del litigio tra Guenda Goria e suo fratello Enock, Balo è intervenuto via twitter: “ma quando alza la voce mio fratello patatrak! Aggressivo, violento ma quando lo fanno gli altri? Mah! Almeno i problemi familiari noi abbiamo l’educazione e il rispetto di tenerli per noi e i nostri familiari . Tutti predicano bene e razionano male e in più giudicano MAH”, la sua difesa dopo i commenti letti sui social e quanto sentito nella casa del GF.

VIRGILIO SPORT | 27-10-2020 11:38