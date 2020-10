Bufera su Balotelli: "Parli di razzismo ma aveva ragione Mou"

Non gioca a pallone da 6 mesi, non ha più una squadra dopo la rottura del contratto col Brescia e fino a gennaio difficilmente la troverà: Mario Balotelli è sempre più un ex giocatore ma ancora un personaggio capace di destare l’interesse dell’opinione pubblica. Peccato che colui che una volta fu chiamato SuperMario continui a inciampare in brutte figure e a diventare protagonista di episodi poco raccomandabili. E’ successo al GfVip, la trasmissione di Canale 5, dove è intervenuto per dare coraggio al fratello Enock, uno dei concorrenti della Casa.

Le battutacce volgari di Balotelli scuotono il GfVip

Il linguaggio triviale di Balotelli ha dato fastidio a tutti ma in particolare una sua battuta scurrile rivolta alla sua ex Dayane Mello ha fatto traboccare il vaso. La ragazza diceva di volerlo dentro la casa ma il giocatore ha replicato in maniera assai scurrile giocando sul doppio senso della frase “mi voleva dentro”. «Era una battuta molto pesante, scusati», l’ha invitato Signorini. Il calciatore non ricordava ma ha comunque chiesto venia: «Dayane, se ti ho offeso ti chiedo scusa. Lo sai che ti voglio un bene dell’anima».

Social scatenati contro Balotelli

Il web è in fiamme dopo la scivolata di Balotelli: “Quella battuta brutta di Balotelli e tutti muti. Cuor di leone tutti eh. Ma poi perché tutta sta referenza chi è Totti? Messi?” o anche: “Mentre De Rossi cercava di far capire a Propaganda live che non tutti i calciatori sono degli minus habens al Gfvip Balotelli ci mostrava il contrario” e ancora: “Balotelli Ha i soldi è famoso ma è viscido e ridicolo donne vi prego non andate dietro a questi uomini. L’amore è un altra cosa”.

I tifosi a Balotelli: E parli anche di razzismo?

Volano le accuse all’ex bomber: “Mario Balotelli ha subito insulti razzisti nella sua vita che lo hanno toccato. Bene se lo hanno toccato così tanto perché va in TV a cacciare da bella bocca insulti sessisti nei confronti di una donna. Vergogna” o anche: “Mourinho ci ha visto lungo su di te! E ho detto tutto”.

C’è chi si scandalizza (“Mandare una roba del genere in onda in prima serata è una cosa vergognosa. Ma purtroppo questi siamo”) e infine la chiosa: “Se fosse stato intelligente, Balotelli avrebbe vinto 3 palloni d’oro, e ora sarebbe al Real Madrid. Ma non lo è”.

SPORTEVAI | 24-10-2020 09:57