GF Vip: l'esordio di Enock Barwuah, fratello minore di Balotelli

Essere Enock Barwuah non sempre si è rivelato facile, considerate le implicazioni derivanti dall’avere goduto di una celebrità di riflesso, incontrollata e straripante come quella vissuta da lui e da sua sorella Abigail. Entrambi sono fratelli di Mario Balotelli, uno dei maggiori talenti espressi dal calcio italiano degli ultimi decenni con le discontinuità altrettanto note. Ed entrambi sono stati e sono protagonisti di un reality, L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello.

Enock Barwuah al Grande Fratello Vip

Il suo ingresso, come fu per sua sorella, nella casa del Grande Fratello versione Vip, condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Antonella Elia, lo porta ad affrontare un’esperienza differente rispetto al suo mondo:

“Ciao ragazzi,

come ben sapete a breve partirà la mia nuova avventura. Sono molto emozionato e spero che sia un’esperienza indimenticabile e ricca di bei momenti. Il mio obiettivo sarà quello di farvi conoscere il vero Enock e, al riguardo, mi piace citare una frase di Albert Einstein: “Colui che segue la folla non andrà mai più lontano della folla. Colui che va da solo sarà più probabile che si troverà in luoghi dove nessuno è mai arrivato”. Per questo l’unica promessa che vi faccio è che sarò me stesso dal primo minuto fino a quando deciderete che la questa esperienza debba finire.

Vi aspetto tutti incollati alla tv e, se vi fa piacere e pensate che lo meriti, datemi il vostro sostegno. Mi mancherete tantissimo ma spero di rivedervi il più tardi possibile 🙂.

Da oggi il mio profilo passa in mano allo “Staff” e nel mio caso direttamente al mio amico @bianco_mat; mi ha promesso che vi terrà sempre super aggiornati. E non solo con gli oroscopi!

Un abbraccio grande, Enock!

#teamenock”, si legge su Instagram.

La passione per il calcio di Enock Barwuah

Di Enock conosciamo quanto emerso in questi anni per via dell’abnorme celebrità di Balotelli. La passsione per il calcio del fratello minore di Mario, che è rimasto vicino ai genitori naturali di Balo, Thomas e Rose, lo ha condotto a tentare la via del professionismo con risultati altalenanti e discontinui. Classe 1993, è cresciuto a Brescia dove ha iniziato a giocare fino a tentare il salto di qualità. Punta centrale con incursioni anche da ala destra, Enock ha militato nel Bogliasco, Vallecamonica, Foligno, Ciliverghe, Pavia, Castiglione e USD Caravaggio (più un breve trascorso giovanile in prova con lo Stoke City, all’epoca del trasferimento di Mario in Premier).

Quello che c’è da sapere di Enock Barwuah

Come è capitato anche a Mario, Enock ha avuto sempre molto alta l’attenzione su di sé e ha vissuto un’esperienza molto sgradevole. E’ stato infatti condannato a quattro mesi, con pena sospesa per resistenza e violenza a pubblico ufficiale per via di una rissa, come riportano le cronache dell’epoca (giocava nel Bogliasco). Al termine del processo celebrato con rito abbreviato, Enock Barwuah ha ottenuto la sospensione della pena per un anno quando di anni ne aveva appena 19.

Di lui si parò anche quando si parlò della formazione della Padania e come complice dello scherzo de Le Iene al fratello, Mario Balotelli. A lui è molto legato e su Instagram non mancano le foto insieme e quelle della loro infanzia con le loro sorelle, Abigail e Angel.

Maturato e più consapevole dei suoi obiettivi, oggi con la partecipazione al GF Vip sa di poter fruttare al meglio la sua immagine pubblica (contratti commerciali e non solo) e per questo si è affidato all’agenzia M&M consulting.

VIRGILIO SPORT | 14-09-2020 17:31