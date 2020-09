Wanda Nara si prende la sua rivincita: provocazione con panorama

Il talento per i social di Wanda Nara è indubbio. Ed anche stavolta, una foto che la ritrae adagiata su un lettino in una piscina con vasca a sfioro, nello scenario inconfondibile delle isole Baleari che i coniugi Icardi amano frequentare quando l’estate è inoltrata e in cui hanno già trascorso giorni e ore serene.

I tormenti di Wanda Nara e Icardi

Di serenità si deve parlare, poiché quest’ultima stagione calcistica e televisiva, per Wanda e Mauro, tutto è stata fuorché rilassante e rassicurante. A causa della pandemia e dell’incertezza, anche la permanenza al PSG è parsa quanto di più indecifrabile per Icardi, anche se l’epilogo si è rivelato migliore delle premesse. E anche Wanda Nara gode di un suo personale riscatto, dopo che i suoi estimatori hanno palesato una nostalgia canaglia nei riguardi della modella argentina esclusa – a quanto sembra – sia da Tiki Taka versione Piero Chiambretti, sia dalla prossima edizione del GF Vip.

Botta e rivincita per Wanda Nara

La sua rivincita Wanda se la prende così, al sole di Ibiza in compagnia di marito, figli e amici. Come Neymar, che è stato immortalato con la Nara e Icardi su Instagram.

Quindi dopo aver ingannato l’attesa della cavalcata estiva del PSG e l’epilogo non proprio benevolo, nella finale di Champions contro il Bayern Monaco, Icardi e Wanda curano il proprio seguito. La Nara ha pubblicato su Instagram foto in bikini sotto la doccia sul terrazzo della loro casa milanese vista San Siro, sequenze di abiti sensualissimi e griffati per le grandi notti parigine e infine la piscina e una epica foto che ha già toccato quota 156.000 e più cuoricini.

Una promessa di leggerezza, nonostante l’allarme Covid in arrivo dalla Francia.

VIRGILIO SPORT | 01-09-2020 14:19