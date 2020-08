Idea Chiambretti bocciata dal web: Era meglio Wanda Nara

L’ultima sua story su Instagram ha fatto il pieno di like: sul suo profilo social Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo, ha postato un video in cui la si vede nuotare sott’acqua insieme ai pesci. Un filmato incredibilmente sensuale dove il bikini che indossa mette in risalto il suo corpo perfetto ma i fan della Rodriguez potrebbero rivederla presto anche sul piccolo schermo.

Chiambretti vorrebbe Georgina a Tiki Taka

Stando a quanto riferito dal settimanale Chi Piero Chiambretti avrebbe intenzione di sostituire Wanda Nara con la modella ispano-argentina per la nuova edizione di Tiki Taka che partirà a settembre.

La reazione di Ronaldo all’idea Tiki Taka

Pierino Chiambretti intende cambiare qualcosa rispetto alla versione condotta da Pierluigi Pardo ma senza stravolgere il format del talk-show. Chi sostiene che Cristiano Ronaldo si sia anche raccomandato con la bella compagna, qualora decidesse di accettare la proposta, di non parlare assolutamente di calcio.

Georgina al bis dopo Sanremo

Dopo l’esperienza dello scorso anno al Festival di Sanremo, per Georgina Rodriguez si tratterebbe del secondo debutto nella televisione italiana. La bella modella di papà argentino e mamma spagnola.

Sui social bocciata l’idea di Chiambretti

Sui social – dove già Chiambretti non ha subito riscosso simpatie come nuovo conduttore di Tiki-Taka – la notizia è rimbalzata presto ma la maggioranza vota contro: “No dai, almeno Wanda Nara parlava italiano” o anche: “R I D I C O L O ! Tutti quei soldi per una che fa la donna immagine! e le brave GIORNALISTE SPORTIVE a spasso per dare spazio a questi elementi (lei, Wanda nara ecc)”, oppure: “Il degrado continua inarrestabile” e infine: “hahahahahahahahaah….tre puntate e poi chiudono…Vianello e Mosca..si rivoltano nella tomba…3…2…1…fallimento!!”.

SPORTEVAI | 28-08-2020 12:22