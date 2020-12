GF Vip: uscita della Gregoraci e confronto con Briatore rinviati

Quando Elisabetta Gregoraci uscirà non è dato saperlo con certezza. Da quanto trapelato e stando alle sue confidenze a Pierpaolo Pretelli e ad altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip, i giorni più probabili potrebbero essere il 4 o l’11 dicembre. Se volessimo appellarci a una data, lo spartiacque potrebbe rivelarsi proprio Natale. Perché Elisabetta vorrebbe trascorrerlo con suo figlio Nathan Falco, l’unico in grado di toccare le corde giuste con lei. Più di suo padre, più di Flavio Briatore.

Quello che ancora non sa Elisabetta Gregoraci su Briatore

Dopo il messaggio audio, inviato alla mamma dal bambino, qualcosa è cambiato e la bolla si è rotta in maniera incontrovertibile per lei che era entrata nella casa nonostante il parere avverso dell’ex marito, Flavio Briatore, preoccupato più che dagli ingranaggi mediatici forse delle indiscrezioni che sarebbero trapelate in merito alla loro vita. Pubblica e privata.

Così è stato, complice la crescente vulnerabilità della Gregoraci in questa sospensione dal quotidiano, e anche gli ingressi in corsa non hanno aiutato Elisabetta ad affrontare questa esperienza, scandita dalle sue rivelazioni sulla separazione, sulla presunta seconda proposta di matrimonio, i turbamenti, le lettere e anche quello che la Gregoraci non sa.

Come il caso del viaggio a Dubai, che ha indotto Briatore a pubblicare un post, con cui ha di nuovo manifestato l’intento di tutelare la propria famiglia da un eccesso di attenzione.

Flavio Briatore prova a chiudere il discorso sul viaggio a Dubai

“Il GOSSIP non dorme mai.

Sono andato a Dubai per lavoro, per l’apertura del nuovo concept Billionaire, che tra l’altro sta gia’ riscuotendo un successo straordinario.

Ho portato mio figlio Falco con me, assicurandomi che ogni giorno studiasse e svolgesse i compiti che gli erano stati assegnati dalla scuola prima di partire.

Il motivo di questa mia decisione e’ stato soltanto il desiderio di poter passare anche questi giorni di lavoro insieme a mio figlio.

Il resto sono pure fantasie e pettegolezzi”.

L’imprenditore ed ex manager di Formula Uno, legato in passato alla famiglia Benetton, ha replicato (senza fare nomi) a quanti avevano attribuito la sua trasferta, in compagnia del figlio di dieci anni, alla volontà di proteggere Falco da qualsiasi allusione a quanto stesse accadendo a sua madre, Elisabetta Gregoraci. Indiscrezione che sarebbe trapelata nel corso di una diretta facebook e che ha avuto abnorme risonanza.

Briatore ha poi espresso solidarietà e affetto nei confronti dei cittadini sardi colpiti dal maltempo, in particolare si è detto vicino agli abitanti di Bitti, comune travolto e inondato da acqua e fango.

“I miei pensieri oggi vanno alla Sardegna tutta e in particolare alla comunità di Bitti, a cui sono legato da uno speciale rapporto di amicizia”, ha scritto su Instagram chiudendo la cosa e occupandosi di altro.

E dedicandosi così alle sue attività, come per il Billionaire, riaperto a Dubai con una nuova filosofia di intrattenimento di base per contrastare la crisi scaturita dalla pandemia sull’industria dell’intrattenimento.

Nulla su cui la Gregoraci abbia ricevuto informazioni, da parte di Alfonso Signorini, nel corso della diretta di lunedì sera.

Che cosa attende Elisabetta Gregoraci quando uscirà dalla casa

Anche se la narrazione degli autori del GF Vip dovesse portare a toni più tesi (vedi Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli o Filippo Nardi), se i salotti televisivi continueranno a ospitare personaggi tornati da un passato ormai remoto e nuovi dettagli della loro vita privata dovessero emergere, per Elisabetta (e di conseguenza Flavio Briatore) giungerà la fase del confronto. E di misurarsi con le proprie fragilità.

VIRGILIO SPORT | 01-12-2020 15:32