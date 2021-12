Brindisi, Marino parla delle aspettative disilluse e promette rinforzi

29-12-2021 12:52

Nando Marino non vuole parlare di stagione deludente. Secondo il presidente dell’Happy Casa, Brindisi infatti sta rispettando quelle che erano le intenzioni iniziali, ovvero evitare di finire invischiata nei bassifondi della classifica.

“La situazione è al di sotto delle attese? Non direi, in quanto abbiamo più volte affermato che Brindisi ai nastri di partenza di ogni campionato di Serie A si presenta sempre per incamerare quanti più punti possibili per allontanarsi dalle zone calde di classifica” ha ribadito il numero uno dei salentini al Quotidiano di Puglia, testata al quale poi però ha fatto un’importante confessione.

“Sicuramente in fase di allestimento sono stati compiuti errori ora palesi a tutti. Ripeto e confermo che, anche a costo di fare ulteriori sforzi economici, faremo in modo di migliorare il roster per far sì che il nostro percorso in Serie A sia più tranquillo, lontano dalle zone calde e più vicino al sogno di entrare nuovamente nei playoff scudetto tra le migliori otto squadre d’Italia”.

Marino poi, come inevitabile che fosse, ha detto la sua sul difficile momento che sta vivendo la Serie A per via del Covid-19.

“Ci vorrebbe la sfera di cristallo per pensare al futuro, in ogni campo in questo momento e non solo nel lato sportivo. Prima di ogni cosa mi auguro che quanta più gente possibile si vaccini e che i numeri, in questo momento altissimi, calino e diano respiro perlomeno a chi ha già fatto due o tre dosi e prende il Covid in maniera soft. Tutti insieme dovremo trovare le soluzioni opportune per concludere il campionato con il pubblico presente e riprendere in mano le nostre vite” ha concluso il presidente brindisino.

OMNISPORT