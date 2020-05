Brindisi si mette in fila per Jordan Bayehe

In principio Cantù, quindi Pistoia. E ora Brindisi. Il centro italo-camerunese Jordan Bayehe, classe 1999, sembra destinato ad approdare in Serie A.

Il giovane di scuola Stella Azzurra Roma è stato protagonista di un'ottima stagione a Roseto e pare pronto per il grande calcio nonostante la giovane età. Bayehe in questa stagione con la maglia di Roseto in A2 ha fatto registrare 11,6 punti e 7,1 rimbalzi di media a partita.

Per il momento Cantù sembra in vantaggio, ma Brindisi vuole rimontare: coach Vitucci potrebbe contare su uno dei migliori prospetti italiani degli ultimi anni.

SPORTAL.IT | 12-05-2020 23:12