Bruno Alves riparte dalla Grecia: ha firmato con l'Apollon Smyrnis

Torna ufficialmente in pista anche Bruno Alves. L’esperto difensore portoghese giocherà in Grecia nel corso della stagione 2021-2022. Il centrale classe 1981 ha firmato con la formazione dell’Apollon Smyrnis.

Al culmine di un’estate a dir poco travagliata che lo ha portato alla rottura con il Famalicao soltanto due settimane dopo la firma del contratto, l’ex calciatore del Parma è andato vicinissimo alla permanenza in Italia.

Sembrava fosse ormai tutto fatto con il Crotone ma l’affare, anche in questo caso, è saltato sul più bello.

Dopo un periodo di calma apparente, il calciatore lusitano ha finalmente trovato squadra firmando con la compagine che milita in Super League 1: “Voglio ringraziare tutti i membri del club che mi hanno dato la possibilità di giocare un altro anno. Sono molto felice di giocare per l’Apollon, cercherò di aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. E’ un grande onore poter giocare in Grecia. Sono qui per dimostrare che l’età non è un limite”. Ha dichiarato sui canali ufficiali del club.

Bruno Alves sbarca dunque in Grecia dopo aver giocato in Serie A dal 2016 al 2021 con le maglie di Cagliari e Parma. Nel mezzo la parentesi scozzese ai Rangers Glasgow.

OMNISPORT | 04-09-2021 23:38