Bruscolotti: "Maradona ha mantenuto la promessa"

Giuseppe Bruscolotti è una delle memorie storiche del calcio a Napoli ed è stato uno degli amici più stretti di Diego Maradona.

L’ex difensore, bandiera azzurra per dodici stagioni, ha condiviso lo spogliatoio con Diego dall’arrivo in Italia dell’argentino, nel 1984, allo storico primo scudetto del 1987, ed è stato anche l’ultimo giocatore ad indossare la fascia da capitano prima di cederla al numero 10, proprio all’inizio della stagione dello scudetto.

Questo il ricordo di quel momento: “Da oggi sei tu il capitano, però dovrai mantenere l’impegno: Napoli aspetta lo scudetto” ha detto Bruscolotti in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’.

“Diego per me era come un fratello, abbiamo avuto un rapporto fortissimo. Napoli ha perso un figlio, uno che gli ha dato tanto. La sua scomparsa è un lutto cittadino o forse mondiale” la conclusione.

OMNISPORT | 26-11-2020 14:57