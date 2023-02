L'inviato di Radio Selene offeso prima dell'inizio della gara, la reazione in diretta e lo sfogo social

26-02-2023 16:55

Stava accennando alle formazioni di Brescia-Bari, in diretta video e radio dallo stadio Rigamonti per la rubrica Passione Bari, quando Luca Guerra, l’inviato pugliese di Radio Selene, si è dovuto interrompere dopo essere stato aspramente apostrofato da un gruppetto di tifosi bresciani all’esterno della tribuna da dove era collegato. Un episodio di razzismo territoriale, non il primo (successe a settembre scorso al cronista di Calcionapoi24 Marco Lombardi che dovette beccarsi in diretta un “terrone di me..” in diretta da San Siro per Milan-Napoli) e probabilmente non l’ultimo.

Brescia-Bari, insulto razzista a giornalista barese

E’ successo tutto prima di Brescia-Bari, gara valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie B, vinta dai pugliesi per 0-2. Il video diffuso anche sui social testimonia quanto accaduto, mentre Guerra parlava si sentono delle voci in sottofondo. Il giornalista si ferma, si rivolge ai tifosi e dice: “Ti potrebbe interessare stavo parlando delle formazioni, sì, sono italiano, deficiente, vedete il razzismo territoriale fa ancora parte della testa di qualcuno nel 2023, verrebbe voglia di tornare a casa se qualche deficiente ti dice sei di Bari, sei italiano? é un poveraccio”.

Brescia-Bari, lo sfogo social del giornalista pugliese

A mente fredda il giornalista è tornato sui social per chiarire la vicenda, pubblicare il video incriminato e scrivendo: “50 secondi per capire che c’è qualcuno che ancora è indietro con il cervello di 50 anni. Mi scuso se ho detto tre parolacce in onda, non è nel mio stile. Ma di fronte a delle provocazioni così spicciole si viene colpiti nell’orgoglio. Ps la persona inutile dall’altra parte aveva più o meno la mia età e ridacchiava, spalleggiato da altri quattro amichetti. Tutti tifosi del Brescia. Ha perso sul campo ma aveva già perso la sua partita con la civiltà. Buona serata e a mai più”.

Brescia-Bari, lo sdegno sul web per le frasi razziste

Fioccano le reazioni: “Spero salga alla ribalta nazionale visto che se riguardava Napoli ed i napoletani avrebbero dato la notizia al tg1 stasera. Comunque spero faccia riflettere e pensare quanto accaduto

Con tutti i problemi che l’umanità sta attraversando vi sono ancora persone che pensano che noi del Sud siamo inferiori ai cittadini del nord?”, oppure: “Secondo me non si ha conoscenza della realtà e che si continua così per tutti noi solo pensare ad una partita di calcio sarà un sogno come è già successo durante il periodo nero dell’emergenza covid”

C’è chi scrive: “Quello che è successo è da portare a livello nazionale….non è normale che una persona che sta facendo il suo lavoro venga preso in giro da gente che magari viene a Monopoli, Polignano, Alberobello a fare le sue vacanze….e poi si pavoneggia di essere stato in Puglia” e infine: “Ci sono tante differenze tra le persone e tu lo hai dimostrato nel modo migliore. La prossima volta falli inquadrare e magari intervistali. Come prima domanda chiedigli la tabellina del 3, che secondo me già lì…”.