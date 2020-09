Bufera su obiettivo di Napoli e Inter

Un mezzo traditore. Questa la sensazione che si evince sui social da parte dei tifosi della Lazio dopo le parole pesanti dette da Acerbi ieri dal ritiro della Nazionale. Il difensore biancoceleste ha ufficializzato una quasi rottura con la società e l’impressione generale è che alle sue spalle ci siano club interessati ad ingaggiarlo. Non è un mistero che Acerbi piaccia al Napoli, che vorrebbe farne il successore di Koulibaly, ma anche l’Inter avrebbe fatto un sondaggio, in caso di cessione di Skriniar.

Acerbi fa infuriare i laziali

Queste le parole che hanno fatto arrabbiare i tifosi della Lazio: “Ho letto cose non vere, sia sulle cifre richieste che su quelle offerte. Io credo di aver sempre portato rispetto per il club e mi aspetto di essere rispettato un minimo da loro, o che almeno si parli di certe cose nelle sedi opportune. Mi ha dato fastidio, se è questo il loro atteggiamento e se andranno avanti così, forse il rinnovo non sarà più nella mia testa”.

Polemica su Acerbi, i fan infastiditi

Su twitter fioccano le reazioni: “Ci sono modi e modi di dire le cose. Non dal ritiro della nazionale e, per giunta, in diretta televisiva. I panni sporchi si lavano in casa propria. Caduta di stile” o anche: “Per fare quelle dichiarazioni a 32 anni o sei scemo o hai qualcuno dietro che ti da forza e presunzione. Chissà perché io ho sempre creduto alla seconda opzione”, oppure “Ora che piano piano trovano conferma le voci dell’interesse di altri Club in Champions, è tutto più chiaro: “si alza polvere se si ha la scopa in mano”…

Acerbi sotto accusa, nessuno lo perdona

La condanna social è unanime: “Dopo aver appreso le dichiarazioni di Acerbi sono rimasto spiazzato, spero che questo caso si risolva per il bene di tutti, un uscita infelice che poteva tenersela per se’, soprattutto un giocatore della sua esperienza, i panni sporchi se lavano in casa” oppure: “Quando due club “importanti” fanno pressione su Acerbi, ma tu hai un presidente come lui nelle trattative, per giunta forte di un contratto fino al 2023. Auguri… ve fa sputa’ le viscere”.

C’è chi scrive: “Comunque stiano andando le cose, nella scatola nera della Lazio, queste dichiarazioni sono gravi. E, soprattutto, non fanno il bene dell’ambiente. Sono amareggiato” e infine: “Attaccare chi ti ha tirato fuori dalla mediocrità su cose scritte dai giornali é la versione populista del tirare l’acqua al proprio mulino. Spero in un anno di tribuna vada come vada”.

SPORTEVAI | 07-09-2020 09:45