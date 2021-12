Buffon su Ronaldo: "Non è colpa sua, gli altri non erano pronti"

31-12-2021 17:13

Hanno senz’altro fatto discutere le dichiarazioni di Gianluigi Buffon, che pochi giorni fa aveva parlato di una Juventus che ha smarrito il suo DNA dall’arrivo in squadra di Cristiano Ronaldo.

Il portiere del Parma, intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, è tornato sull’argomento, chiarendo il concetto espresso in precedenza.

“L’ho detto perché lo penso: chiaramente la colpa non è di Cristiano, perché quando prendi un giocatore di quel calibro tu sai a cosa vai incontro. C’è da capire se gli altri sono preparati: secondo me molti giocatori non erano pronti a poter condividere un certo tipo di esperienza”.

L’impatto del portoghese in squadra avrebbe alterato gli equilibri nello spogliatoio bianconero, come racconta Buffon.

“Vuoi o non vuoi, un po’ tutti poi si sentono Cristiano: questo non deve mai accadere, soprattutto in una realtà come la Juve. Quando sono tornato ho visto qualcosa di diverso, che non mi ricordava più quello che avevo lasciato”.

Buffon ha poi parlato anche del momento attuale della Juventus e nello specifico del ruolo da guida di Paulo Dybala.

“Dybala è sicuramente un leader tecnico, il miglior giocatore che ha la Juve. Per poter essere un leader però devi esserci e Paulo negli ultimi due anni è stato molto assente per gli infortuni. Nel momento in cui troverà continuità, si consacrerà anche leader della Juve”.

