Busquets: "Messi a Barcellona avrebbe un tributo eccezionale"

Le parole dell'ex giocatore del Barcellona

07-06-2023 11:58

Sergio Busquets ha parlato al quotidiano Sport del possibile ritorno di Lionel Messi a Barcellona: “Lo amo per tutto quello che abbiamo passato insieme, per la persona che è, perché so quanto ama il club. Alla fine è il miglior giocatore della storia e ovviamente del Barcellona. Tutto quello che ci ha dato, quello che ha fatto nell’era migliore del club. Tutti hanno brutti ricordi della sua partenza e spero che riceva l’addio che merita. Penso che tutti siano favorevoli ma dipende da lui. Deve prendere una decisione con la sua famiglia”.