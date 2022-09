Busto Arsizio (ri) abbraccia Alice Degradi

20-09-2022 13:34

Tornare farfalla, fatto. Dalla lista dei “desideri” Alice Degradi può spuntare questa voce visto che dopo la sua prima parentesi bustocca non ha mai nascosto la volontà di poter, un giorno, rientrare alla base. Lo fa con una maturità ed un’esperienza diversa, reduce anche da un’estate azzurra vissuta da protagonista, tanto da arrivare a pensare che il ct Mazzanti potesse regalarle persino il sogno mondiale.

Ora, però, è tempo di mettersi a disposizione di coach Musso che non vedeva l’ora di abbracciare quella che sarà una delle sue schiacciatrici di punta. Degradi ha iniziato la settimana con le sue nuove compagne della Uyba e sta già lavorando sodo in vista dell’allenamento congiunto con Casalmaggiore, in calendario mercoledì, e del torneo pre-season di Chiavenna dell’1 e 2 ottobre, quando le avversarie saranno Scandicci, Monza e Novara.