C'è l'ufficialità, Endrick passa al Real Madrid

15-12-2022 16:03

“Real Madrid CF, Sociedade Esportiva Palmeiras, Endrick e la sua famiglia hanno raggiunto un accordo in base al quale il giocatore potrà passare al Real Madrid quando raggiungerà la maggiore età nel luglio 2024. Fino ad allora, Endrick continuerà la sua formazione all’SE Palmeiras. Il giocatore si recherà a Madrid nei prossimi giorni per visitare le strutture del nostro club”: questo è il comunicato di benvenuto da parte del Real Madrid a Endrick, stellina del Palmeiras campione del Brasile.

La ‘Casa Blanca’ ha effettuato un investimento da 60 milioni di euro più bonus e il contratto, che prevede una opzione per un ulteriore triennio, scadrà nel 2027: dopo aver fatto sfracelli nelle formazioni giovanili del Verdao, Endrick ha esordito nei professionisti a ottobre (nel 4-0 al Coritiba); l’Athletico Paranaense è stata la sua prima ‘vittima’ (doppietta nel 3-1), con la marcatura al Fortaleza (4-0) che ha suggellato lo scudetto.

Le prime parole di Endrick dopo l’ufficialità: “Finché non passerò al Real Madrid continuerò a dedicarmi al Palmeiras come ho sempre fatto e ancoa di più, cercando di aumentare il numero di gol, vittorie e trofei. Ringrazio il Palmeiras per avermi dato la possibilità di diventare quello che sono aiutandomi a realizzare i mei sogni, rispettando i miei desideri e quelli della mia famiglia”.