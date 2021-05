Cagliari, Capozucca: "Nainggolan? ci sarà un'altra telenovela"

Il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca è pessimista su Radja Nainggolan: “ll tormentone di Radja Nainggolan ci sarà. Ieri mi sono incontrato con l’Inter che non ha la minima intenzione di venire incontro alle esigenze del Cagliari. Noi dobbiamo guardare in casa nostra, fare le opportune valutazioni e andare avanti. Sono orgoglioso di avere avuto un giocatore ma soprattutto un uomo come lui in squadra. Vedremo, il suo non è affatto un discorso semplice”.

Su Rugani: “Rugani non rientra nei nostri piani sempre per un discorso economico. Cragno?Se ci dovesse essere una richiesta per Cragno, la valuteremo, potrebbe andare via”.

OMNISPORT | 26-05-2021 20:12