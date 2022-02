Cagliari,Mazzarri: "Dovremo essere alla pari del Verona atleticamente"

26-02-2022 16:30

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Torino valida per la 27° giornata di Serie A. Perfetto equilibrio negli ultimi nove confrotni tra Torino e Cagliari in casa dei granata in Serie A: tre successi per parte e tre pareggi. I sardi, però, hanno vinto l’ultima di queste sfide e soltanto nel 2012 hanno conquistato due successi fuori casa di fila contro i piemontesi nel torneo.

Queste le parole di Mazzarri:

“Conosco Juric e il suo modo di allenare, per loro la mancanza di vittorie sarà una carica in più. Noi dovremo fare una partita come minimo alla pari sul piano atletico, mi aspetto una prova come le ultime fatte. Nandez purtroppo non è sulla via della guarigione. Domani affronteremo una squadra che va a mille, forse la migliore a livello atletico, questo è il mio vero pensiero. Poi le emozioni del ritorno all’Olimpico le vedrò sul momento. Dispiace che Baselli non ci sia, speriamo di recuperarlo per la prossima. Se le partite durassero 85 minuti il Cagliari sarebbe a centro classifica. Girano un po’ le scatole di questi pareggi con Napoli e Fiorentina. Non puoi difendere un 1-0 con squadre importanti, bisogna essere cinici e cattivi. Dal punto di vista del gioco con il Napoli abbiamo accelerato, ma abbiamo buttato un po’ di occasioni. Joao Pedro? Penso che non sia stato fortunato, perché occasioni per segnare ne ha avute: è un momento un po’ così, ma finché gioca come contro il Napoli lui è contento anche se segnano gli altri”.

