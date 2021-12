Cagliari, Mazzarri: "Inaccettabile mancanza di agonismo"

Queste le parole ai microfoni di DAZN di un Walter Mazzarri che definire deluso è un eufemismo per la brutta sconfitta per 4-0, che poteva anche essere molto più ampia, del suo Cagliari contro l’Inter.

“Non mi è piaciuto nulla della partita di oggi, anche se fino al loro primo gol quantomeno eravamo compatti. L’Inter è in un ottimo stato di forma, nulla da dire su questo, ma quello che non posso accettare è la mancanza di agonismo da parte della mia squadra. Con l’Inter si può anche perdere, ma non mando giù la passività che abbiamo mostrato: dopo il 2-0 ci siamo sciolti e questo non lo accetto. Se ci vogliamo salvare dobbiamo lottare su ogni pallone e, soprattutto con chi ci è superiore a livello tecnico, si deve andare al doppio della loro velocità. Questa per noi è stata davvero una serataccia”.