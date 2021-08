Cagliari: Semplici toglie Diego Godin dal mercato

Diego Godin continua ad essere un punto di riferimento del Cagliari, e se nelle ultime settimane questo è stato messo in discussione è stato per questioni societarie e non di campo. Lo ha spiegato Leonardo Semplici in conferenza stampa, aggiungendo peraltro che l’esperto difensore uruguaiano non è più sul mercato.

“Diego è un giocatore del Cagliari – ha ribadito il tecnico rossoblù -. Il suo problema era di natura economica e non certo tecnica. Ma lui ha sempre fatto parte del nostro presente e anche del nostro futuro”.

E la situazione sembra ora essersi definitivamente risolta. “Ha avuto alcuni incontri con la società. Si sono chiariti e andiamo avanti insieme, di comune accordo. Dal mio punto di vista, lui è sempre stato dentro. Ma parlo da allenatore, non da dirigenza”, ha aggiungo Semplici.

22-08-2021