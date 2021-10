Calcio., 5 sostituzioni pronte a diventare permanenti

27-10-2021 19:02

Ci si prepara ad una svolta epocale nel mondo del calcio, che riguarda dello specifico le sostituzioni. Da sempre tre per squadra a partita, questo numero è stato aumentato a cinque per squadra nel pieno della pandemia per Coronavirus.

Ora, nonostante sia stata pensata come norma emergenziale, questa regola potrebbe essere mantenuta anche quando il Covid (si spera) sarà solo un lontano ricordo. A lanciare l’indiscrezione è il Times, che rivela come solamente la Premier League, ad oggi, stia ancora adottando le tre sostituzioni nonostante le cinque proposte dal regolamento. Nella giornata di oggi è arrivata la proposta all’IFAB per rendere una soluzione temporanea come definitiva.

OMNISPORT