Calcio, a Napoli già pronta la statuetta per l'esonero di Rudi Garcia

Il tecnico francese saluta con la valigia in mano: l'ultima creazione di Genny Di Virgilio

13-11-2023 18:23

Rudi Garcia che saluta, tra le mani una valigia di cartone. L’ormai certo esonero del tecnico francese dalla panchina del Napoli viene “celebrato” anche a San Gregorio Armeno, la strada dei presepi nota in tutto il mondo e che in questi giorni si sta ulteriormente animando in vista del prossimo Natale. A realizzare il tecnico francese e ad esporlo in bottega l’artista presepiale Genny Di Virgilio.

Immagini di Ciro Fusco