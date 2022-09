Calcio, Bernardeschi: "In estate mi hanno cercato Atalanta e Napoli"

15-09-2022 19:54

Federico Bernardeschi ha intrapreso quest’estate l’avventura Oltreoceano, traslocando da Torino a Toronto, come fece a inizio Anni Ottanta Roberto Bettega.

Non sono però mancate all’ala toscana prestigiose offerte dalla Serie A, come rivela ai microfoni di Dazn: “Mi hanno cercato Atalanta e Napoli, potevo perciò restare in Serie A. Prima di accettare l’opzione canadese ho voluto visitare la città con la famiglia: fosse uscita la notizia, avrei potuto dire di essere andato in vacanza un paio di giorni! Se ho fatto un passo indietro approdando in MLS? Questo lo sapremo tra 5 anni, magari se questo sarà il principale campionato al mondo, non diremo che ho fatto un passo indietro”.