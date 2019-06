Il Milan si appresta a rivoluzionare il suo centrocampo : i rossoneri stanno facendo sul serio per Lucas Torreira, il centrocampista dell'Arsenal che Marco Giampaolo ha richiesto per rinforzare la sua mediana. La trattativa non sarà semplice perché l'Arsenal non vorrebbe cedere il giocatore dopo una sola stagione e preferirebbe in ogni caso la cessione definitiva : un'idea è il possibile scambio con l'ivoriano Franck Kessié.

Stop nella trattativa tra il Lecce e la Fiorentina per il portiere Bartlomiej Dragowski. La società neo promossa in A ha incontrato la dirigenza viola per cercare un accordo per l'estremo difensore polacco l'anno scorso ad Empoli. I salentini dovranno cominciare a trattare ripartendo da zero.

L'intesa tra i campioni di Francia e l'entourage del giocatore è totale, restano da limare gli ultimi dettagli tra Psg e Lazio : i parigini vorrebbero inserire nella trattativa una contropartita tecnica, si fa il nome di Paredes, prelevato a gennaio dallo Zenit. Ma il momento ora è arrivato, come ha fatto capire lo stesso patron della Lazio in una recente intervista : Milinkovic-Savic non è in vendita, come ho detto lo scorso anno e poi i fatti mi hanno dato ragione.

Cosa è successo ieri lunedì 24 giugno 2019

Virgilio Sport - 25-06-2019 | 09:25