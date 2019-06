Lecce, fumata nera per Dragowski

Stop nella trattativa tra il Lecce e la Fiorentina per il portiere Bartlomiej Dragowski. La società neo promossa in A ha incontrato la dirigenza viola per cercare un accordo per l'estremo difensore polacco l'anno scorso ad Empoli, ma è arrivata la fumata nera.

Il cambio di proprietà e l'arrivo di Rocco Commisso hanno azzerato le trattative: per ora il classe 1997 resterà a Firenze. I salentini dovranno cominciare a trattare ripartendo da zero.

SPORTAL.IT | 25-06-2019 08:37