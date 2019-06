Totti, l'indiscrezione: offerta per tornare a giocare

Mentre la Roma è ancora scossa per la conferenza stampa d'addio di una settimana fa, arriva una clamorosa indiscrezione sul futuro di Francesco Totti.

A farla trapelare, durante la trasmissione Calciomercato-L’Originale su Sky Sport, è stato l'ex compagno di squadra del Pupone, Marco Borriello: "So che un grosso dirigente di una squadra inglese gli ha fatto un’offerta per giocare ancora a calcio. E' una squadra di Championship. Il Leeds? Non lo so", le parole dell'ex attaccante ora dirigente dell'Ibiza. A farsi avanti sarebbe stato il presidente del Leeds Andrea Raddrizzani.

Borriello ha incontrato in vacanza in Spagna proprio Totti: "È molto lucido, sa quello che vuole. È un po' amareggiato per come è stato trattato alla Roma e questo dispiace a tutti gli amanti del calcio. Però la vita è così, sa che deve rimboccarsi le maniche e ripartirà con una nuova avventura".

Suggestioni di un ritorno in campo a parte, c'è ancora incertezza sul futuro dell'ex numero 10: i bookmakers danno come opzione più probabile un incarico come dirigente Figc. Più lontane Sampdoria e Fiorentina.

Borriello ha parlato anche dell'altra ex bandiera giallorossoa, Daniele De Rossi: "Non lo so, non lo riesco a vedere con un'altra maglia, mi viene difficile. Lo vedrei meglio in un'avventura in America, magari a Los Angeles o a Miami. Mi viene difficile vederlo nel campionato italiano e non alla Roma. In A la maglia del Milan è sempre affascinante, se proprio lo dovessi vedere con un'altra divisa, al Milan potrebbe portare esperienza e mentalità. Poi sicuramente Maldini e Massara lo conoscono benissimo".

SPORTAL.IT | 25-06-2019 12:29