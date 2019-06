Di fronte all ’ intesa raggiunta tra il giocatore e la Juve i catalani si sono fatti da parte, vicino al ds dell ’ Ajax Marc Overmars, ex giocatore del Barcellona : Possiamo dirlo al 100%. Il Barça non farà più mosse e De Ligt giocherà nella Juventus nella prossima stagione le parole di Domenech. A questo punto le strategie di mercato del Barcellona cambiano per quanto riguarda la difesa : l ’ obiettivo numero uno diventa lo svedese del Manchester United Victor Lindelof.

Il futuro di Kovacic sarà ancora in Premier League e, al Chelsea. I Blues hanno deciso di tenersi definitivamente il croato. Raggiunto, secondo Sky Sport, l'accordo con il Real Madrid, proprietario del cartellino, sulla base di 50 milioni di euro. Kovacic era stato accostato anche a Inter e Milan.

Mirco Antenucci, che non rientra nei piani della Spal, difficilmente anche nella prossima stagione giocherà nella massima serie. Sull'attaccante molisano, è forte il pressing del Bari, consapevole che un elemento del suo calibro farebbe la differenza in C. Bisogna però convincere l'ex Torino, classe 1984, a fare un doppio salto di categoria all'indietro.

Nei prossimi giorni, De Rossi, conclusa la sua avventura alla Roma, sceglierà dove giocare il prossimo anno. Sabatini, sarebbe pronto a tutto pur di convincere il Campione del Mondo 2006 a trasferirsi a Bologna e dare una mano ad una squadra dalle grandi ambizioni.

Commisso non ha nessuna intenzione di privarsi di Chiesa : Chiesa non è un caso. Non l'ho ancora chiamato per non disturbarlo, dato che era in azzurro. Per noi, le parole del nuovo patron viola al Corriere dello Sport.

Acquisti e cessioni della sessione estiva del calciomercato di Serie A : ecco tutti gli affari ufficiali squadra per squadra. La sessione estiva del calciomercato 2019 inizia il 1 luglio e termina il 2 settembre. Ad ora solo Milan e Samp non hanno ufficializzato il nuovo allenatore.

Già nel corso della scorsa finestra estiva di mercato, si era parlato di un possibile approdo del nazionale cileno all'Inter ma poi l'ex bianconero decise di accettare l'offerta del club blaugrana che, per averlo, mise sul piatto circa 18 milioni di euro. L'Inter, sarebbe disponibile a cedere Radja Nainggolan. Inter decisamente interessata ma anche il Milan starebbe provando il colpo Arturo Vidal.

Il futuro di James Rodriguez potrebbe essere lontano da Napoli. Il colombiano, tecnico del club azzurro, sarebbe trattato, secondo El Larguero, anche dall'Atletico Madrid del tecnico Simeone. I colchoneros sono al lavoro per allestire una rosa competitiva per la prossima stagione e starebbero provando a convincere il fantasista del Real Madrid a restare a Madrid ma indossando i colori dell'Atletico.

Il futuro di Isco potrebbe essere al Manchester City. Secondo Marca , Guardiola , tecnico dei Citizens , sarebbe sulle tracce del fantasista spagnolo. Il Real Madrid valuta Isco circa 80 milioni di euro. Nell'idea di Guardiola, Isco diventerebbe l'erede di David Silva che ha già fatto sapere che, la prossima stagione, sarà la sua ultima in Premier League. Isco è stato accostato, anche alla Juventus.

Cosa è successo ieri mercoledì 26 giugno 2019

Virgilio Sport - 27-06-2019 | 10:31