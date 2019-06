Inglese, futuro incerto: 4 club su di lui

Roberto Inglese è tornato a Napoli dopo il prestito a Parma, ma potrebbe restare poco sotto il Vesuvio. Il suo agente Samuele Sopranzi a Radio Kiss Kiss si è espresso così sul suo futuro: "Al momento il ragazzo andrà in ritiro con il Napoli e si metterà a disposizione. Ci sono diverse richieste ma nulla di concreto. Sì, lo vogliono almeno 4 squadre di Serie A e la volontà di Roberto è essere protagonista, titolare indiscusso in un'altra squadra".

"In molti ancora non si sono accorti del valore di Roberto, ha qualcosa di importante. Ripeto, la volontà di Inglese è di essere protagonista, ha bisogno di giocare con continuità. Prestito o titolo definitivo? Preferirei andasse via a titolo definitivo, ma di questo ne parleremo di trattativa in trattativa". Atalanta, Fiorentina e Bologna tra le società interessate al giocatore, ma finora il prezzo richiesto dal Napoli, 30 milioni di euro, ha frenato le pretendenti.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 27-06-2019 16:18