Il Siviglia ha deciso di non riscattarlo e, André Silva è tornato al Milan. Tuttavia, classe 1995, potrebbe fare, immediatamente, le valigie. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Southampton sarebbe interessato ad André Silva. Pronta una proposta da 18 milioni di euro, più bonus.

La lunga telenovela legata al futuro di Paul Pogba pare essere giunta all'ultima puntata. Niente ritorno alla Juventus ma nuova avventura alla corte di Zinedine Zidane al Real Madrid. Zizou, ha sempre indicato il centrocampista francese come l'obiettivo numero uno per rilanciare il suo Real Madrid e, alla fine, sarà accontentato. Un'operazione decisamente importante, considerato che l'acquisto di Paul Pogba costerà alla società madridista la bellezza di 170 milioni di euro.

Il PSG ha presentato le nuove divise da gioco per la prossima stagione. Ecco il PSG 19/20, di fatto, confermano la sua permanenza tra le fila del club parigino anche per la prossima annata, proprio come aveva ribadito il presidente Al-Khelaifi : Mbappé resta al 200%.

Cosa è successo ieri martedì 2 luglio 2019

