Pol Lirola-Fiorentina, l'agente non smentisce

Uno dei principali obiettivi per la difesa della Fiorentina è Pol Lirola.

Il terzino del Sassuolo ha fornito ottime prestazioni e potrebbe trasferirsi a Firenze. Sulla possibilità dello spagnolo di vestire la maglia viola è intervenuto l'agente Bruno Zandonadi: "Per il momento non ho avuto modo di parlarne con il club viola, non voglio speculare intorno a questa notizia".

"Verso il 18 di questo mese tornerà ad allenarsi col Sassuolo dopo aver fatto il campionato Europeo Under 21. L'idea di trasferirsi altrove possiamo prenderla in considerazione" ha detto l'agente a Fiorentinanews.

SPORTAL.IT | 03-07-2019 14:14