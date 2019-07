In Spagna è ufficiale: James Rodriguez al Napoli

In Spagna sono sicuri: a breve James Rodriguez verrà ufficializzato come nuovo giocatore del Napoli. Come riporta As, infatti: "James in azzurro può diventare una realtà e, a quanto pare, non passerà molto tempo prima che accada. As ha svelato il sì del calciatore ad Ancelotti l'1 giugno e i contatti tra il colombiano e l'allenatore, da allora, sono stati costanti. Carletto descrive le sue idee tattiche in un progetto tecnico in cui il 'cafetero' sarà il protagonista assoluto. Va ricordato che il colombiano ha brillato nella sua prima stagione a Madrid per mano del tecnico italiano: ha partecipato a 46 partite, segnando 17 gol".

Nella giornata di lunedì il giocatore, secondo quanto riporta 'Il Mattino', il talento classe 1991 è sbarcato a Capri. Una visita che dovrebbe rappresentare uno dei suoi ultimi passi prima di diventare un giocatore azzurro.

Il talento del Real Madrid era ovviamente accompagnato dal suo agente, Jorge Mendes, e i due hanno incontrato un'importante delegazione del Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l'amministratore delegato Andrea Chiavelli.

Nell'attesa di qualche comunicazione da parte dei vertici partenopei, ancora nulla è ufficiale: la sensazione però è che il trasferimento di James in prestito oneroso con diritto di riscatto dai Blancos al Napoli sia ora più vicino che mai.

Negli scorsi giorni anche l'Atletico Madrid aveva sondato il terreno per portare il colombiano in Spagna ma l'ex Bayern Monaco ha deciso di sposare la causa partenopea e approdare alla corte di Ancelotti.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, l'anno prossimo potrebbero non far parte della rosa azzurra Marko Rog, Verdi, Mario Rui e Allan. Il croato potrebbe approdare a Cagliari, l'esterno e il terzino a Torino e il brasiliano al Paris Saint Germain.



SPORTAL.IT | 03-07-2019 15:46