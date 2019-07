La Roma annuncia l'acquisto di Diawara

Amadou Diawara è un calciatore della Roma. L'annuncio è stato dato dalla stessa società giallorossa tramite un comunicato ufficiale emesso dal club.

"L'AS Roma rende noto di aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe 1997 dal Napoli, a fronte di un corrispettivo fisso di 21 milioni di euro. Con il giocatore è stato sottoscritto un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2024", vi si legge.

Poi qualche dettaglio sul giocatore: "Il centrocampista arriva dal Napoli, dove ha giocato le ultime 3 stagioni, collezionando oltre 74 presenze e 2 reti. In precedenza ha vestito la maglia del Bologna, dove ha fatto il suo esordio in Serie A, nella stagione 2015-16, scendendo in campo in 35 occasioni. In carriera vanta anche 8 presenze con la nazionale della Guinea, dove ha fatto il suo esordio nell'ottobre del 2018 nella sfida vinta contro il Ruanda valida per la qualificazioni alla Coppa d'Africa".

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 01-07-2019 21:41