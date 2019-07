Secondo quanto riportato da Marca, non ha nessuna intenzione di prendere in considerazione la possibilità di giocare in Cina. Il gallese aspetta proposte dalla Premier League. Non dovessero giungere offerte interessanti, Bale proseguirà la sua avventura con la casacca del Real Madrid.

Higuain non sembra far parte del nuovo progetto bianconero, nonostante la presenza del suo maestro Sarri. La Roma starebbe facendo di tutto per portarlo nella capitale. Secondo il Corriere dello Sport, il Pipita starebbe ragionando sulla proposta giallorossa.

La lista dei possibili partenti prevede nomi importanti come quelli di Gonzalo Higuain, Sami Khedira e Joao Cancelo, oltre a quelli di Mattia Perin e Marko Pjaca. Per Blaise Matuidi, sfumato il PSG, da non escludere l'approdo al Monaco. Sami Khedira, avrebbe diverse opzioni. Sul fronte Joao Cancelo, si attende la proposta del Manchester City. Infine , per Mattia Perin e Marko Pjaca , la strada più percorribile resta quella del prestito.

Chi arriva, chi va : tutte le percentuali dei nomi più caldi del calciomercato.

Acquisti e cessioni della sessione estiva del calciomercato di Serie A : ecco tutti gli affari ufficiali squadra per squadra. La sessione estiva del calciomercato 2019 inizia il 1 luglio e termina il 2 settembre. Ad ora solo Milan e Samp non hanno ufficializzato il nuovo allenatore.

Nelle ultime ore, più volte, alla Roma. Il 25enne bomber, lo scorso anno al Real Madrid, ha avuto pochissimo spazio. Da qui le indiscrezioni su un suo possibile addio, destinazione club giallorosso. Non c'è nessun incontro in programma con la Roma, le sue parole rilasciate a LaRoma24.it.

Ci sono anche Nainggolan e Joao Mario tra i giocatori che non rientrano nel progetto nerazzurro per la stagione 2019/20. I due avrebbero tanti estimatori soprattutto in Cina. L'idea di giocare nella China Super League non pare attrarli più di tanto.

Il futuro di Caicedo è ancora un mistero. Il bomber, sembrava destinato a lasciare il club biancoceleste. Tante le proposte arrivate dall'estero, anche da Emirati Arabi e Cina. Nelle ultime ore, invece, più vicino alla permanenza.

Tuttavia, ossia Mbappé, potrebbe, presto, fare le valigie. Attraverso le colonne de Le Parisien , Leonardo ha messo le mani avanti , non blindando la giovane stella. Lui è molto importante per il club, le parole dell'ex rossonero su Mbappé, oggetto del desiderio di grandi top club, in primis il Real Madrid.

Cosa è successo ieri martedì 9 luglio 2019

Virgilio Sport - 10-07-2019 | 09:55