Calciomercato estivo 2019, tutte le trattative e scambi del 24 agosto 2019

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ai microfoni di Sky ha parlato poco prima della gara contro il Parma. Dybala parte dalla panchina : Dybala in panchina non è legato al mercato. Scambio Dybala - Icardi : Siamo contenti degli attaccanti che abbiamo, di un parco invidiato da tutti anche a livello internazionale. Dybala per Icardi ? Mi sembra di aver già risposto due volte ... Siamo molto contenti del parco attaccanti che abbiamo.

La Spal inizia il terzo campionato di fila in Serie A ospitando l ’ Atalanta. Non un avversario qualunque, con una vittoria nel giorno dell ’ inaugurazione dello stadio dopo i lavori. Affrontiamo una squadra che ha fatto un campionato eccezionale, in Italia sono tra le più forti.

Dopo cinque acquisti, Godin, Lazaro, Barella, Sensi e Lukaku, la caldissima estate dell ’ Inter potrebbe concludersi con altri tre affari nel giro di dieci giorni, tanti ne mancano alla fine della sessione estiva di calciomercato. Come l ’ attacco, appunto, dove l ’ arrivo di Alexis Sanchez è qualcosa di più di un ’ ipotesi per un reparto che vedrebbe il cileno aggiungersi a Lukaku, Martinez e Politano.

Sarà un Milan senza volti nuovi quello che scenderà in campo per la prima di campionato a Udine, dove lo scorso anno la squadra di Gattuso conquistò una vittoria rocambolesca. Ad anticiparlo è stato Marco Giampaolo in conferenza stampa : Duarte e Leao hanno fatto pochi allenamenti, dimostrano disponibilità e curiosità. Ad oggi per me è un calciatore del Milan ha detto Giampaolo, che ha poi dribblato il tema mercato, Non ci penso, brucerei energie nervose.

La fine del mercato si avvicina e la Juventus sta scoprendo quanto è difficile fare mercato in uscita. Ma se per Emre Can la proposte latitano, attenzione alle mire del Barcellona su Bentancur. A Barcellona pensano di offrire ben 60 milioni per il cartellino di Bentancur, cifra che ovviamente non lascerebbe insensibile la Juventus, la cui plusvalenza non sarebbe però totale, visto che gli accordi con il Boca Juniors prevedono che il 50% di una futura rivendita vada proprio agli Xeneizes.

Nenad Tomovic alla Spal, Sauli Vaisanen al Chievo : è questo il risultato dello scambio fra estensi e clivensi, già nell'aria da qualche giorno ma ufficializzato nella mattinata di sabato. Vaisanen, lascia invece la Spal a titolo definitivo dopo essere rientrato a Verona al termine della scorsa stagione, dopo il prestito al Crotone.

Non si sblocca ancora la trattativa fra Milan e Atletico Madrid per il passaggio in rossonero di Angel Correa, nonostante tutti gli sforzi profusi nei giorni scorsi. Per verificare direttamente il susseguirsi degli eventi la dirigenza del Milan tornerà a Madrid, che come riportato da 'La Gazzetta dello Sport 'volerà nella capitale spagnola la prossima settimana con l'obiettivo di tentare l'assalto finale a Correa.

Il mercato della Fiorentina non si ferma all'arrivo di Franck Ribery. La dirigenza del club toscano, è al lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico Vincenzo Montella, e secondo quanto riportato da Sky Sport è molto vicina a chiudere per Raphinha dello Sporting e Walter Kanneman del Gremio.

Con l'anticipo tra Parma e Juventus, in programma allo stadio Ennio Tardini alle ore 18, avrà inizio il campionato di calcio di Serie A 2019/2020, un'edizione particolarmente attesa soprattutto per i movimenti di mercato che, almeno sulla carta, hanno notevolmente modificato i valori in campo.

