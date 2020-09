Cristian Romero sarà un nuovo giocatore dell'Atalanta per le prossime due stagioni. L'ex difensore del Genoa, di proprietà della Juventus, sbarca a Bergamo dopo essere solamente transitato dalla Continassa. Dopo ottime stagioni al Genoa, Romero è atteso da Gasperini.

Come riportato da Tuttosport, Pogba avrebbe avuto un contatto diretto con Andrea Pirlo, ex compagno e teorico prossimo allenatore. La strada è quindi aperta, ma perché lo scenario possa diventare davvero concreto occorre che Pogba non rinnovi il contratto con lo United, a scadenza nell ’ estate 2021, al fine di agevolare l ’ eventuale trattativa con i Red Devils e la Juve possa concentrarsi sul lato ingaggio da corrispondere al giocatore.

Il trasferimento era ormai concluso da giorni, ma ora Napoli ed Everton hanno annunciato l'ufficialità dell'affare. Allan si trasferisce in Premier League e riabbraccia Carlo Ancelotti : La SSC Napoli comunica la cessione a titolo definitivo del giocatore Marques Allan all'Everton si legge nel breve comunicato del Napoli. Allan lascia la città partenopea dopo cinque stagioni e l'Italia dopo otto, considerando le tre annate con l'Udinese.

Le prime mosse del mercato estivo-autunnale 2020 dell'Inter fanno pensare che Antonio Conte punti ad avere un instant team per provare a scucire lo scudetto dalle maglie della Juventus dopo nove stagioni. Insomma, De Vrij e Bastoni sembrano essere le uniche certezze nella difesa del futuro dell ’ Inter, al punto che la dirigenza e soprattutto l ’ allenatore hanno bene in testa il futuro del giocatore classe ’ 99 appena entrato nel giro della Nazionale.

Aspetti Chiellini e trovi ... Dzeko. Dirigenti e tifosi della Juventus hanno guardato con interesse la prima partita del 2020 della Nazionale italiana, nell ’ ottica di un calciomercato bollente che vede i bianconeri sempre interessati al centravanti della Roma, a segno nell ’ 1 - 1 che ha aperto la seconda edizione della Nations League per l ’ Italia. La permanenza di Leo Messi in Catalogna potrebbe favorire Dzeko nella corsa al ruolo di nuovo centravanti della Juventus.

Cosa è successo ieri venerdì 4 settembre 2020

Virgilio Sport - 5-09-2020 | 12:06