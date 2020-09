Il Genoa avrebbe trovato l'accordo con la Roma per il prestito di Rick Karsdorp nel club ligure. L'esterno olandese sbarcherebbe in Liguria a titolo temporaneo con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Karsdorp, accostato anche all'Atalanta nelle scorse settimane, lascia la Roma dopo due stagioni condizionate da un grave infortunio e una trascorsa in prestito, al Feyenoord.

Nicola Murru sta per vestire la maglia granata del Torino. Il giocatore, ha svolto nella mattinata di mercoledì i controllo medici di rito prima della firma del contratto con il club piemontese. L'esterno sardo lascia la Sampdoria con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Si aprono nuovi orizzonti di mercato in casa Inter dopo il ritorno di Ivan Perisic nel club nerazzurro. Secondo quanto riporta FcInternews, in caso di una cessione di Milan Skriniar, che è sceso nelle gerarchie di Conte nella scorsa stagione, il club nerazzurro potrebbe proporre al Manchester United uno scambio alla pari tra Ivan Perisic e Chris Smalling. Su Darmian c ’ è un discorso impostato da tempo, è possibile che il ragazzo andrà all ’ Inter e non nego la cosa.

Nelle prossime ore si terrà un incontro tra l'agente Mino Raiola, i nerazzurri e il Genoa : il giocatore dovrebbe tornare di proprietà del club meneghino e si metterà a disposizione di Antonio Conte, che lo valuterà nelle prossime settimane se inserirlo come quarta punta o girarlo altrove. Il classe 1999 era stato acquistato lo scorso giugno dal Genoa per 18 milioni di euro, ma l'Inter ha il diritto di controriscatto a 20 milioni.

In questa anomala sessione di calciomercato sono tanti i giocatori svincolati : top player e non solo, ecco i possibili affari per le società di Serie A a parametro zero.

L'acquisto di Sandro Tonali non sarà l'unico grande colpo di mercato del Milan in questa sessione estiva. Il Milan per finanziare il colpo deve cedere : a parte gli esuberi Leo Duarte e Mateo Musacchio, che potrebbe fruttare una cifra superiore ai 20 milioni di euro.

Non Lautaro Martinez, ma Romelu Lukaku. Secondo quanto riporta Radio Catalunya, era il bomber belga il vero obiettivo del Barcellona e del nuovo tecnico Ronald Koeman. La punta nerazzurra è considerata perfetta per il gioco che il nuovo allenatore ha in mente per Messi e compagni.

L'affare sembra ormai in chiusura, mentre si sta allontanando definitivamente Luis Suarez. Dalla Catalogna arrivano segnali di un possibile riavvicinamento dell'uruguaiano ai catalani, su pressing di Lionel Messi : Suarez continuerà l'iter per ottenere il passaporto comunitario, ma è possibile che il suo addio sia rimandato di un anno.

Cosa è successo ieri martedì 15 settembre 2020

Virgilio Sport - 16-09-2020 | 11:14