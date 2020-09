Kumbulla-Roma, è tutto fatto

Dopo la partenza di Kolarov e qualche difficoltà di troppo per arrivare a Smalling, la Roma si cautela e piazza un importante colpo in difesa. Dal Verona è in arrivo Marash Kumbulla, centrale rivelazione della scorsa stagione di Serie A.

Le due società avevano già trovato l’accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro più due Primavera valutati un milione l’uno. L’iniziale valutazione è stata abbassata scontando il prezzo del cartellino di Cetin, già trasferitosi al Verona.

Si aspettava quindi solo il fatidico “sì” del giocatore, che è arrivato: nel pomeriggio di mercoledì allora Kumbulla è arrivato nella Capitale per firmare un contratto fino al 2025 (a 1,5 milioni di euro più bonus a stagione).

Accostato sia all’Inter che alla Lazio negli ultimi mesi, Kumbulla dopo l’ottima stagione al Verona ripartirà dalla Capitale, in maglia giallorossa, per confermare quanto di buono fatto vedere con Ivan Juric in panchina.



