La Juventus pare avere ancora in canna un colpo di mercato da applausi. Il nome caldo sarebbe quello di Federico Chiesa. Il numero uno viola valuta il cartellino di Federico Chiesa circa 70 milioni di euro. La Juventus non vorrebbe spendere più di 50 milioni, tentando la via del prestito oneroso con obbligo di riscatto sui 30/35 milioni. Saranno giorni decisivi per la trattativa Juventus - Chiesa. Tutto dipenderà da cosa accadrà attorno al nome di Douglas Costa.

L'Inter ha iniziato la stagione con una vittoria contro la Fiorentina e ora è attesa dalla sfida con il Benevento. Antonio Conte sta cercando le soluzioni migliori per fare volare la sua Inter. Si continua a parlare del futuro di Matias Vecino. Pare, ad un passo la fumata bianca per il passaggio di Andrea Ranocchia al Genoa. L'Inter attende novità e una proposta congrua. E, dalla Spagna, arrivano dichiarazioni che non fanno stare tranquilli i tifosi dell'Inter.

Cosa è successo ieri domenica 27 settembre 2020

Virgilio Sport - 28-09-2020 | 09:53