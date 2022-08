Calciomercato Atalanta: tre club di Serie A si contendono Lammers

02-08-2022 07:45

Altra stagione, stesso destino per Sam Lammers. L’attaccante olandese classe 1997 dell’Atalanta infatti pare nuovamente essere fuori dal progetto tecnico di Gian Piero Gasperini, e dovrebbe finire in prestito come lo scorso anno quando dopo un lungo tira e molla con diversi club di Serie A è poi finito in Germania all’Eintracht Francoforte.

Anche stavolta diverse società di Serie A si sono mosse per un giocatore giovane e di talento, in particolare Bologna, Cremonese e Salernitana tutte e tre a caccia di una prima punta. Nelle prossime ore, anche alla luce di come si evolverà la situazione di Andrea Pinamonti con l’Inter, si capirà il destino di Lammers.

