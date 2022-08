Calciomercato Brescia: tris di acquisti e Bisoli tolto dal mercato

27-08-2022 07:45

Alza il volume del suo mercato il Brescia, che ufficializza tre acquisti nel giro di poche ore e toglie dal mercato il suo capitano. Il primo colpo è Ahmad Benali, centrocampista libico classe 1992 già visto con la maglia delle Rondinelle dal 2012 al 2015 che è stato acquistato a titolo definitivo dal Crotone. A seguire un altro acquisto di alto livello per la Serie B come Federico Viviani, centrocampista centrale scuola Roma che arriva dalla Spal anche lui a titolo definitivo.

Infine un rinforzo anche in difesa: il terzino Alexander Jallow, svedese nato nel 1998 che viene prelevato dal Goteborg. Per completare il “capolavoro”, il Brescia sta trattando il rinnovo con il capitano Dimitri Bisoli, che era cercato con insistenza da diverse società (in particolare Palermo, Spal e Ternana) ma che ora è stato tolto dal mercato.

