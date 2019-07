Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 12 luglio 2019

12:59 Milan, nuovo nome per l'attacco: Cutrone sacrificato

La trattativa tra il Milan e la Fiorentina per il trasferimento di Jordan Veretout nei rossoneri è arrivata a un punto cruciale, ma a fare rumore in queste ore è la nuova indiscrezione di mercato che riguarda l'attacco a disposizione di Marco Giampaolo. I rossoneri, che valutano Cutrone una trentina di milioni. Nella scorsa stagione Correa ha disputato 44 partite tra campionato e coppe, mettendo a segno 9 reti : ha segnato due volte proprio contro il Milan, in campionato e in Coppa Italia. Il dettaglio dell'operazione

11:48 Milan ko: il Lione annuncia Andersen

Il presidente del Lione Aulas ha annunciato l'arrivo del difensore della Sampdoria Andersen sul sito ufficiale del club francese : Andersen è arrivato su un aereo privato con la sua famiglia. Contento il direttore sportivo Juninho : Andersen è un giocatore fantastico. L'ex blucerchiato era stato accostato al Milan.

09:54 Icardi "scarica" Wanda Nara: l'indiscrezione di mercato fa discutere

Nelle prossime ore potrebbero arrivare novità clamorose sul fronte Mauro Icardi. Secondo quanto riporta La Repubblica, l'attaccante dell'Inter avrebbe chiesto consulenza a un nuovo agente per gestire il suo trasferimento dai nerazzurri a una nuova società, scavalcando così la moglie Wanda Nara. Una novità che potrebbe portare a colpi di scena : Wanda Nara ha infatti sempre privilegiato la pista bianconera. Il dettaglio dell'operazione

08:51 La Juventus ha in pugno Chiesa: scontro con la Fiorentina

La Juventus è in forte pressing sulla Fiorentina per Federico Chiesa. Il presidente Commisso nel vertice chiederà a Chiesa di restare almeno per un'altra stagione, mentre il giocatore insisterà per chiedere il via libera e andarsene. La strategia di Paratici è chiara : la Juventus ha messo sul tavolo un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione, per convincere l'Azzurro a dare l'ultimatum a Rocco Commisso. Il dettaglio dell'operazione

07:33 Dani Alves torna in Italia: trattative con un top club

Le indiscrezioni di mercato di una settimana fa hanno trovato conferma : l'Inter , alle prese con trattative su più tavoli tra Barella , Dzeko e Lukaku , sta progettando il grande colpo a parametro zero per la prossima stagione. Dani Alves, ha dato mandato ai propri agenti di raccogliere le offerte, e a breve, tornato dalle vacanze, deciderà dove concludere la sua carriera. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri giovedì 11 luglio 2019

