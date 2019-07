Juventus-De Ligt, annuncio imminente: rivelate le cifre

Matthijs de Ligt sta per essere annunciato come nuovo giocatore della Juventus. Il difensore dell'Ajax non partirà per il ritiro dei Lancieri in Austria: è l'indizio definitivo del suo trasferimento a Torino. Il rilancio dell'offerta da parte dei bianconeri è stato ritenuto soddisfacente da parte del club olandese, e la trattativa sta per chiudersi.

"È fatta, De Ligt va alla Juve per 70 milioni di euro", titola il portale del quotidiano olandese De Telegraaf. Le due società avrebbero trovato la piena intesa economica completando i documenti.

Il giocatore, che in bianconero percepirà un ingaggio monstre da 12 milioni di euro all'anno, sarà messo al più presto a disposizione di Maurizio Sarri, e potrebbe partecipare alle amichevoli in Cina. La clausola rescissoria nel contratto è stata fissata a 150 milioni di euro.

Il giocatore potrebbe essere alla Continassa già sabato, il giorno del ritorno di Cristiano Ronaldo dalle vacanze: CR7 è stato decisivo nella trattativa per il trasferimento di De Ligt a Torino. Ronaldo e De Ligt erano entrati in contatto al termine della finale di Nations League tra Portogallo e Olanda, quando il cinque Pallone d'Oro gli aveva chiesto pubblicamente di raggiungerlo a Torino: un "corteggiamento" che era stato molto apprezzato dal promettente 19enne oranje.

SPORTAL.IT | 12-07-2019 17:24