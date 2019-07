Icardi "scarica" Wanda Nara: l'indiscrezione di mercato fa discutere

Nelle prossime ore potrebbero arrivare novità clamorose sul fronte Mauro Icardi. Secondo quanto riporta La Repubblica, l’attaccante dell’Inter avrebbe chiesto consulenza a un nuovo agente per gestire il suo trasferimento dai nerazzurri a una nuova società, scavalcando così la moglie Wanda Nara.

L’indiscrezione di mercato è sorprendente e potrebbe aprire a nuovi scenari per il bomber argentino, che è fuori dai piani del nuovo allenatore Antonio Conte per la prossima stagione, tanto che il mister salentino lo ha escluso dalle esercitazioni tattiche che sta provando durante il ritiro di Lugano.

Una novità che potrebbe portare a colpi di scena: Wanda Nara ha infatti sempre privilegiato la pista bianconera. E’ noto l’incontro ad Ibiza con il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici. Questo improvviso cambio di strategia dell’attaccante argentino potrebbe invece avvicinare il giocatore al Napoli, l’altro club fortemente interessato.

“Non incontrerò Wanda Nara: l’ho già fatto tre anni fa e mi è sufficiente, non accadrà di nuovo. In un altro momento storico chiesi Icardi, dopo l’infortunio di Milik e prima che Sarri inventasse Mertens centravanti, ma attualmente non rientra nelle necessità del Napoli. Anche Ancelotti ha confermato tutto”, sono state le parole al Corriere dello Sport di De Laurentiis, che aveva punzecchiato la showgirl: “Icardi è un talento gestito male, da l’impressione di non aver colto l’importanza del ruolo che riveste”.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 12-07-2019 09:54