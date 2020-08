Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 23 agosto 2020

12:16 Juve, Dybala e Higuain restano un caso: bianconeri preoccupati

Sono due le questioni spinose che, tengono sotto scacco la Juventus e le impediscono di muoversi agilmente sul mercato : il rinnovo del contratto di Paulo Dybala e il braccio di ferro con Gonzalo Higuain. Quello legato al futuro di Higuain è l'altro caso che attanaglia la dirigenza bianconera : al momento non ci sono acquirenti disposti ad offrire al Pipita lo stesso stipendio che percepisce alla Juve, ma anche da punto di vista psicologico all'interno dello spogliatoio. Il dettaglio dell'operazione

10:08 Mercato Inter, pronto il colpo a centrocampo per trattenere Conte

Prima di tentare l'affondo con uno dei due club londinesi per Kanté o Ndombelé, è necessario capire se Conte avrà davvero voglia di restare : nelle ultime ore si è fatto sempre più forte il nome di Massimiliano Allegri, che ha una filosofia di gioco completamente diversa rispetto a quella del tecnico salentino e potrebbe rivoluzionare tatticamente il centrocampo con elementi già in rosa. Il dettaglio dell'operazione

08:32 Rinnovo Milan-Ibrahimovic, spunta un altro ostacolo: le ultime

Nonostante l'ottimismo degli ultimi giorni, il Milan non ha ancora ricevuto una risposta da Zlatan Ibrahimovic all'offerta, presentata dal club di via Aldo Rossi, per il rinnovo di contratto. La distanza fra la richiesta del procuratore di Ibra, e l'offerta della dirigenza resta invariata : il procuratore italo- olandese chiede 7.5 milioni netti per il suo assistito, il Milan non vuole superare i 5 milioni. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri sabato 22 agosto 2020

Virgilio Sport - 23-08-2020 | 12:16