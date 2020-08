Mercato Juventus: è arrivato il sì, colpo in arrivo a centrocampo

Juventus molto vicina a un colpo a centrocampo. Secondo i media francesi, i bianconeri stanno per chiudere per il mediano del Lione Houssem Aouar, gioiello classe 1998 che si è messo in luce anche contro la Vecchia Signora e contro il Manchester City in Champions League.

Secondo Le10Sport, il calciatore francese avrebbe espresso la sua “netta preferenza” per un trasferimento a Torino, nonostante il corteggiamento serrato di altri club di primissimo piano come lo stesso Manchester City di Guardiola.

Aouar è considerato da Paratici e Pirlo un tassello fondamentale nel piano di rinforzo del centrocampo: da tempo i bianconeri l’hanno messo nel mirino e sono in pressing sul suo entourage, e ora stanno raccogliendo i frutti della loro strategia. Aouar ha deciso di lasciare finalmente il club in cui è cresciuto ed è alla ricerca di una società che lo possa aiutare a fare il salto di qualità.

I bianconeri puntano a prelevarlo con la formula del prestito oneroso, fissando un obbligo di riscatto. Lo riporta il Corriere dello Sport. I rapporti tra i due club sono molti buoni e l’intesa potrebbe essere trovata nelle prossime settimane, soprattutto se sarà il giocatore a rendere pubblica la sua volontà di trasferirsi in Italia.

Ventidue anni lo scorso 30 giugno, Aouar è un giocatore di personalità dotato di una grande tecnica e visione di gioco, in grado di coprire più ruoli a centrocampo.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 23-08-2020 16:04