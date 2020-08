Ufficiale, Tudor nello staff di Pirlo alla Juventus

Un’estate di ritorni in casa Juventus: dopo quello di Andrea Pirlo anche Igor Tudor torna nella famiglia bianconera in qualità di assistente dell’allenatore. Il croato si è svincolato ufficialmente dall’Hajduk Spalato e può ora iniziare la sua nuova avventura a Torino.

La notizia è stata confermata tramite un comunicato da parte dello stesso Hajduk: “Da oggi Igor Tudor non è più l’allenatore dell’Hajduk dopo aver deciso di accettare l’offerta del nuovo tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, di raggiungerlo in Italia come assistente nello staff tecnico”.

Tudor aveva preso la guida del club croato lo scorso 1 dicembre, portando la squadra al quinto posto in campionato dopo 18 partite. Ora il nuovo ritorno in Italia nella sua Juventus per accettare la chiamata del ‘Maestro’ Pirlo.

